Hatay'da oto tamirhanesinde çıkan yangın, 8 iş yerine sıçradı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'da sanayi sitesindeki oto tamirhanesinde çıkıp, 8 iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesiyle söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,