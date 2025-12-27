Haberler

Hatay'da oto tamirhanesinde çıkan yangın, 8 iş yerine sıçradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da sanayi sitesindeki bir oto tamirhanesinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, 8 iş yerine sıçradı ve bölgedeki soğutma çalışmaları devam etmekte.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'da sanayi sitesindeki oto tamirhanesinde çıkıp, 8 iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesiyle söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylar sonra itiraf etti: Transferim Fenerbahçe yüzünden olmadı

Aylar sonra itiraf etti: Transferim Fenerbahçe yüzünden olmadı
Yıllar sonra geri dönebilir! Fenerbahçe'den Mert Günok sürprizi

Fenerbahçe'den yılın sürprizi! Tam 10 sezon sonra geri dönüş
''Kendine kulüp bul'' denilen Necip Uysal'dan ilk açıklama

''Kendine kulüp bul'' denilmişti! Sessizliğini bozdu
22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi

22 yıllık küslük bitti! İbo Show'da bir araya geldiler
Aylar sonra itiraf etti: Transferim Fenerbahçe yüzünden olmadı

Aylar sonra itiraf etti: Transferim Fenerbahçe yüzünden olmadı
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç