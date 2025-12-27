Hatay'da oto tamirhanesinde çıkan yangın, 8 iş yerine sıçradı
Hatay'da sanayi sitesindeki bir oto tamirhanesinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, 8 iş yerine sıçradı ve bölgedeki soğutma çalışmaları devam etmekte.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Alican GÜMÜŞ/HATAY,
