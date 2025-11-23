Haberler

Hatay'da Defne Yağı Üretimi Artış Gösterdi

Hatay'da Defne Yağı Üretimi Artış Gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'daki ormanlarda kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının tohumlarından elde edilen defne yağı, bu yıl kuraklık nedeniyle üretimin azalmasıyla birlikte litresi bin liraya kadar yükseldi. Defne yağı, sabun, krem ve kozmetik ürünlerinde kullanılırken, halk arasında sağlık yararlarıyla da biliniyor.

HATAY'daki ormanlarda kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının tohumlarından elde edilen; sabun, krem ve kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılan defne yağının litresi, bin liradan alıcı buluyor.

Samandağ ilçesi ve çevresindeki ormanlarda, kendiliğinden yetişen defne ağaçlarının tohumları, vatandaşlar tarafından toplanarak işleniyor. Toplanan tohumlar, suyla birlikte büyük kazanlarda kaynatılıp damıtılarak yağa dönüştürülüyor. Elde edilen defne yağı; sabun, krem ve kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanılırken, halk arasında ağrı ve romatizmal rahatsızlıklara da iyi geldiğine inanılıyor. Geçen yıl litre fiyatı 400 lira olan defne yağı, bu sezon kuraklık nedeniyle üretimin azalması ile bin liraya kadar yükseldi.

'HALA ÖNEMLİ BİR DOĞAL GELİR KAYNAĞI'

Çocukluğundan beri defne yağı üreten 61 yaşındaki Mehmet Yurdan, "Yağmurun yetersizliği hem defne ağaçlarını hem de diğer tarım ürünlerini etkiledi. Normalde her yıl birçok evin önünde kazanlar kaynar, defne yaprağından sabun ve yağ üretilirdi. Bu yıl sıcak hava ve verimin düşük olması nedeniyle o eski hareketlilik yok. Defne yağı özellikle bölgede çok sevilen bir ürün; doğal olması, güzel kokusu ve cildi yumuşatması nedeniyle herkes tarafından tercih ediliyor. Bu yıl üretim az olsa da defne, Hatay'da hala önemli bir doğal gelir kaynağı olarak değerini koruyor" dedi.

'DOĞAL BİR ANTİSEPTİK'

Yurdan, "Defne yağı; parfüm ve kozmetik sektöründe de kullanılıyor, küçük şişelerde satıldığı ve piyasada oldukça talep görüyor. Bölge halkı tarafından yıllardır hem şifa hem de temizlik amacıyla kullanılmaya devam ediyor. Kas ve eklem ağrılarına iyi geldiği düşünülüyor, saç derisini beslediği ve kepeği azalttığı biliniyor. Ciltte doğal bir antiseptik görevi görerek hem bakım hem de hijyen sağlıyor. Defne yağı, sabun yapımında kullanılarak hem hoş koku hem de temizlik sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Motorine 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Dev indirim geliyor
Koç Holding, Tayland'daki fabrikasını 1 Aralık itibarıyla kapatıyor

Koç Holding büyük umutlarla açtığı fabrikayı kapatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

Gece yarısı korkutan patlama! Daire kısa sürede küle döndü
Balıkesir yine sallandı! Gece yarısı korkutan deprem

Gece yarısı korkutan deprem
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i adeta gol oldu yağdı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i gol oldu yağdı
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! CHP yönetimine çok sert Terörsüz Türkiye süreci eleştirisi

CHP'de kavga büyüdü! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek

196 ülke lideri Türkiye'ye geliyor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.