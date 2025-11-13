Haberler

Hatay'da Defne Hasadı Başladı: Ailelerin Geçim Kaynağı

Hatay'da Defne Hasadı Başladı: Ailelerin Geçim Kaynağı
Güncelleme:
Samandağ ilçesinde, ormanlarda kendiliğinden yetişen defne çalılarından yapılan yaprak hasadı başladı. Köylüler, topladıkları defne yapraklarını 11 TL'ye toptancılara satarken, bu süreç aile bütçelerine önemli katkı sağlıyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde ormanlarda kendiliğinden yetişen defne çalılarında köylülerin hasadı başladı. 4 bin 680 dekar alanda defne çalılarını toplayanlar, ayıkladıkları yaprakları kilosunu 11 TL'ye toptancılara satıyor.

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayanlar, ormanlarda doğal olarak yetişen defne çalılarından yaprak toplayıp aile bütçelerine katkı sağlıyor. Mahalleliler, topladıkları defne yapraklarını kurutma ve ayıklama işlemlerinin ardından balyalayıp satışa hazırlıyor. Kurutulan yapraklar, toptancılar aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Defne yaprağı, yağ, sabun, şampuan, baharat, krem ve esans üretiminde kullanılıyor. Köylüler topladıkları defne yaprağının kilosunu 11 TL'den toptancılara satıyor, 4 bin 680 dekar alanda da 5 bin 850 ton rekolte elde ediliyor. İşlendikçe katma değeri artan defne, her yıl yüzlerce ailenin geçim kaynağını oluşturuyor.

'SADECE BİR BİTKİ DEĞİL, EMEĞİN BİR PARÇASI'

Köylülerden Yılmaz Çelikkol, "Defne çalılarını biz buradan topluyoruz fabrikalar alıp işliyorlar, yağını çıkarıyorlar, çok fazla çeşit ürüne dönüştürüyorlar. Yaprağı dünyanın her tarafına gidiyor. Bu dönemde herkesin cebine para giriyor. Filiz zamanı geldiğinde on binlerce kişi toplayıp satışa başlıyor. Bölge halkı için defne, sadece bir bitki değil, emeğin, doğanın ve geçim mücadelesinin bir parçası. Defne sezonu geldiğinde köylerde hareketlilik artıyor, orman yolları insanlarla doluyor. Bu doğal kaynak sayesinde birçok aile geçimini sağlarken, Hatay ekonomisine de önemli katkı sunuyor" diye konuştu.

