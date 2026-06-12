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Anne, oğlu için açtığı fırında çalışmaya başladı

Anne, oğlu için açtığı fırında çalışmaya başladı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Hatice Yalman, oğlu Ali için fırın açtı ve kadın girişimci olarak çalışmaya başladı. Yalman, 'Bir kadın istedikten sonra her şeyi yapabilir' dedi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Hatice Yalman (38), oğlu Ali Yalman (18) için açtığı fırında çalışmaya başladı. Anne Yalman, "Bir kadın istedikten sonra her şeyi yapabilir" dedi.

İlçedeki bir iş yerinde aşçılık yapan Hatice Yalman, bir fırıncının yanında çalışan oğluna işletmesi için fırın açtı. Fırında zaman zaman oğlu ve ustalarına yardım eden Yalman, mesleğe ilgi duydu. Hatice Yalman, daha sonra çalıştığı yerden ayrılarak, fırında oğlu ile birlikte çalışmaya başladı.

'HERKES AYAKLARININ ÜSTÜNDE DURABİLİR'

İlçede kadın fırıncıların yaygın olmadığını kaydeden Yalman, "Ben de böyle bir fırın açtım. Çok şükür her şeyim mevcut, her şeyi çıkarıyoruz burada. Fırınımızda sadece ekmek değil, pide çeşitleri, tandır ekmeği, lahmacun, yağlı katmerli ve Hatay'a özgü katıklı ekmek de pişiriyoruz. Bir kadın girişimci olarak bütün kadınların ayakta durmasını istiyorum. Herkes ayaklarının üstünde durabilir. Bir kadın istedikten sonra her şeyi yapabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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