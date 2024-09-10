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Hatay'da 8 Ayda 19 Bin 904 Balon Balığı Yakalandı

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Hatay'da biyolojik çeşitliliğe zarar veren balon balıklarının yakalanması için yapılan destekler kapsamında 8 ayda 19 bin 904 balık imha edildi.

Hatay'da balıkçılar tarafından 8 ayda 19 bin 904 balon balığı yakalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, biyolojik çeşitliliğe zarar veren balon balıklarının yakalanmasına yönelik destekler ocak-ağustos döneminde sürdü.

Bu kapsamda 33 balıkçıdan teslim alınan 19 bin 904 balık imha edildi.

Balon balıklarının yakalanması için desteklerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Ekonomi Güncel hatay

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