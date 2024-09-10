Hatay'da 8 Ayda 19 Bin 904 Balon Balığı Yakalandı
Hatay'da biyolojik çeşitliliğe zarar veren balon balıklarının yakalanması için yapılan destekler kapsamında 8 ayda 19 bin 904 balık imha edildi.
Hatay'da balıkçılar tarafından 8 ayda 19 bin 904 balon balığı yakalandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, biyolojik çeşitliliğe zarar veren balon balıklarının yakalanmasına yönelik destekler ocak-ağustos döneminde sürdü.
Bu kapsamda 33 balıkçıdan teslim alınan 19 bin 904 balık imha edildi.
Balon balıklarının yakalanması için desteklerin devam edeceği bildirildi.