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Hatay'da 524 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'da 524 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Hatay'ın Payas ilçesinde yapılan operasyonla 524 paket kaçak sigara ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, iş yerinde ve bir adreste arama yaparak kaçak sigaralara ulaştı.

Hatay'ın Payas ilçesinde 524 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacami Mahallesi'ndeki bir iş yerindeki incelemede 100 paket kaçak sigara buldu.

İş yeri sahibi M.B'ye sigara temin ettiği öne sürülen B.Ö'nün de adresinde aramaya yapan ekipler, 424 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. ile B.Ö'nün işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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