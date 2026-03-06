Haberler

Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnaflarla bir araya geldi

Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnaflarla bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaflarla buluştu.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, esnaflarla buluştu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İmrak başkanlığında kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda ilçenin turizm potansiyeli ile ekonomik ve sosyal alanda güçlenmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantıda, hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada, daha güçlü bir Hasankeyf için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Ünlü iş insanı beton mikserinin altında kalarak can verdi

Ünlü iş insanının feci sonu
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz

Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

İran savaşını bilen profesörden yeni tahmin! Sonucu açıkladı
Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Siirt'te köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu kişi öldü

Siirt'te köy muhtarının uzun namlulu silahla vurduğu kişi öldü