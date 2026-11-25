Hanönü'de köylülere 2026'da 5 milyon 255 bin liralık Orköy desteği törenle verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hanönü'de orman köylülerine 2026 yılında 5 milyon 255 bin lira tutarında Orköy desteği verildi. Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen törende 3 aileye traktör römorku ve 31 aileye kabuk soyma aparatlı benzinli motorlu testere teslim edildi.
Hanönü'de orman köylülerine 2026 yılında 5 milyon 255 bin lira Orköy desteği yapıldı.
Hanönü Orman İşletme Müdürlüğünde destekten yaralanan hak sahipleri için tören düzenlendi.
Törende 3 aileye traktör römorku, 3 aileye 3 traktöre takılan su püskürtme tankeri, 6 aileye 4 tonluk traktöre takılan su püskürtme tankeri, 7 aileye dış cephe mantolama, 31 aileye kabuk soyma aparatlı benzinli motorlu testere olmak üzere destek sağlandı.
Törene Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, Hanönü Orman İşletme Müdürü Mefar Erhan Çubukcu ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA