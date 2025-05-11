Halkın Kurtuluş Partisi, Erol Eğrek'in Ölümüne Tepki Gösterdi

(İSTANBUL) - Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), tazminatı için eski iş yeri Çalık Holding'in binasına giden, ancak güvenlik görevlileri tarafından darp edildikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Erol Eğrek için Holding önünde açıklama yaptı. HKP'li Ayla Şahbaz, "İşçiler, AKP iktidarında haklarını talep ettiği için doğrudan öldürülüyor. Bu cinayetin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu suçu unutturmayacağız" dedi.

HKP üyeleri, eski çalışan Erol Eğrek'in ölümüyle ilgili olarak Çalık Holding önünde eylem yaptı. "Gaspçı işçi katili Çalık Holding hesap verecek" yazılı pankart açan grup, "Katil Çalık, işbirlikçi AKP" ve "Gaspçı katil Çalık Holding" sloganları attı.

Eylemde grup adına açıklama yapan Ayla Şahbaz, ülkenin karanlık bir dönemden geçtiğini belirterek, "Para babalarının egemen olduğu bu düzende, daha fazla kar ve daha fazla sömürü uğruna bir işçi, yalnızca yasal haklarını talep ettiği için darp edilerek katledildi. Üstelik mahkeme yoluyla kazandığı tazminat hakkını talep ettiği için yaşamından oldu. Katledilen işçi kardeşimizi saygıyla anıyor, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi. "Bu suçu unutturmayacağız"

İSİG Meclisi'nin raporlarına göre, 2024'te en az bin 897, 2025'in ilk dört ayında ise 611 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini hatırlatan Şahbaz, şunları kaydetti:

"Artık işçiler AKP'giller iktidarında haklarını talep ettiği için doğrudan öldürülüyor. Erol Eğrek, Çalık Holding'den tazminat haklarını almak için 10 yıldır mücadele veriyordu. Açtığı tazminat davasını yıllarca süren mahkeme sonucunda kazanmıştı ama tazminatı ödenmiyordu. Tazminat hakkını istemek için Çalık Holding'in Şişli'deki binasına giden eski çalışan Erol Eğrek, güvenlik görevlilerinin saldırısına uğrayarak, darp edilerek öldürüldü.

Bu alçakça ve canice işlenen cinayetle, parababaları işçi sınıfımıza ve emekçi halkımıza açık bir mesaj veriyor: 'Size dayattığımız açlığı, yoksulluğu, kölece çalışma koşullarını sorgusuz sualsiz kabul edin. Haklarınız için mücadele etmeyin, dava açmayın. Mahkeme kararlarını tanımayız. Mahkemeler de hakimler de savcılar da bizim kontrolümüzde. Ne dersek o olur.' İşte bunun adı, parababalarının düzenidir. Bu düzenin uygulayıcısı ise AKP'gillerdir. Biz, bu sömürü düzenine ve onun temsilcilerine karşı mücadele ediyoruz ve mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

13 Şubat 2024'te dokuz işçi kardeşimizin hayatını kaybettiği İliç maden faciasının başlıca sorumlusu, AKP'giller döneminin yükselen yıldızlarından biri olan Çalık Holding'dir. Erol Eğrek kardeşimizin hunharca katledilmesinin faili de yine Çalık Holding"tir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu cinayetin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu suçu unutturmayacağız."