Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza

Hakkari'de 8 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi

Hakkari'de 8 Kilogram Gümrük Kaçağı Altın Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yapılan bir operasyonda, 8 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı altın sevkiyatı bilgisi üzerine harekete geçerek bir aracı durdurdu ve altınları buldu. İki şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 8 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derecik'te yasa dışı yollarla altın sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, dün akşam saatlerinde Ortaklar yol kontrol noktasında tespit ettikleri aracı durdurdu.

Yapılan aramada aracın vites kutusundaki boşluğa gizlenmiş birer kilogramlık 6 külçe ve 2 tane birer kilogramlık kesme şeklinde gümrük kaçağı altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
img

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
img

Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi
img

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi

"Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi"
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.