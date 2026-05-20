Haberler

Sivas'ta arıları korumak için akşam ilaçlaması uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesinde arıcılık faaliyetlerine zarar verilmemesi için tarımsal ilaçlamanın akşam saatlerinde yapılması gerektiği bildirildi. Çiftçi ve arıcıların iletişim halinde olmasının önemi vurgulandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde arıcılık faaliyetlerine zarar vermemesi amacıyla tarımsal ilaçlamanın akşam saatlerinde yapılması uyarısında bulunuldu.

Hafik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Tarımsal ilaçlama yapmanız gerektiği durumlarda, ilaçlamayı arıların çalışmadığı akşam saatlerinde yapmanız büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

İlçede arıcılık yapan emekli öğretmen Halil Baştürk, tarımsal ilaçlama süreçlerinde çiftçiler ile arıcıların iletişim halinde olmasının hayati önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Arıcı ile çiftçi birbiriyle iletişim halinde olursa, yani 'ilaçlama yapacağız' diye arıcıya haber verirse o da ona göre tedbirini alır. ya kovanın ağzını kapatır ya bir şey yapar. O şekilde birbirimizi idare etmemiz gerekiyor. Kimyasal ilaçlama, arı kolonileri üzerinde ölümcül sonuçlar doğuruyor. Akşam 18.00'den sonra ilaçlama yapılması gerekiyor. İlaç arıyı öldürüyor. İlaç attığın zaman, arı çiçeğe konduğu zaman, o çiçeğe atılan ilaçlar arıyı öldürüyor."

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Milyarder ailede skandal iddia! Erkek kardeş 'ağabeyim beni istismar ediyor' deyince kovdular

Erkek kardeş "ağabeyim beni istismar ediyor" deyince kovdular
Şampiyonluğu kaybeden Guardiola sokakta kitaplarıyla görüntülendi

Dün gecenin en çok konuşulan olayı! Elindekilere dikkat
Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor

Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü
Survivor'da Sercan ile basılan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı

Survivor'da Sercan ile basılan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar! Günde 5 gram bulan var

İlçeye gelip gram gram altın buluyorlar! İşte bir günlük kazançları
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti