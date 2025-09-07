Haberler

Guyana'da Irfaan Ali Görevine Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guyana'nın yeni devlet başkanı Irfaan Ali, 1 Eylül'de yemin ederek görevine başladı. Ekonomik büyümeye vurgu yaparak, tüm Guyanalıların lideri olacağına söz verdi ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası işbirliğine devam edeceğini belirtti.

Karayipler ülkesi Guyana'da 1 Eylül'de yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan mevcut Devlet Başkanı Irfaan Ali, yemin ederek görevine başladı.

Başkent Georgetown'daki hükümet konağında düzenlenen törende ülkenin 9. Devlet Başkanı olarak yemin eden 45 yaşındaki Ali, ekonomik açıdan hızla gelişen bir ülke inşa etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Son yıllarda "benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme" yaşandığını vurgulayan Ali, "Ben sadece bazı Guyanalıların değil, tüm Guyanalıların cumhurbaşkanıyım. En büyük başarılarımızı birlikte elde ettik. Bugün her topluluğun, her sektörün ve her Guyanalının cumhurbaşkanı olacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin egemenliğini korumak ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası ortaklarla işbirliğine devam edeceğini belirten Ali, " Guyana'nın egemenliğini korumak ve ulusal çıkarlarımızı savunmak için uluslararası ortaklarımızla işbirliği yapma taahhüdümü sürdürüyorum." diye konuştu.

Göreve başlama töreni, Guyana Seçim Komisyonu'nun, partisinin seçim zaferini ilan etmesinin ardından Ali'yi resmen Devlet Başkanı olarak duyurmasından birkaç saat sonra yapıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Kabine yarın toplanıyor! Masada 3 kritik konu başlığı var

Milyonların gözü bu zirvede! Masada 3 kritik konu başlığı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi

Kalabalık grup soluğu il binasında aldı, gençler son anda engel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.