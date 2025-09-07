Guyana'da Irfaan Ali Görevine Başladı

Karayipler ülkesi Guyana'da 1 Eylül'de yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan mevcut Devlet Başkanı Irfaan Ali, yemin ederek görevine başladı.

Başkent Georgetown'daki hükümet konağında düzenlenen törende ülkenin 9. Devlet Başkanı olarak yemin eden 45 yaşındaki Ali, ekonomik açıdan hızla gelişen bir ülke inşa etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Son yıllarda "benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme" yaşandığını vurgulayan Ali, "Ben sadece bazı Guyanalıların değil, tüm Guyanalıların cumhurbaşkanıyım. En büyük başarılarımızı birlikte elde ettik. Bugün her topluluğun, her sektörün ve her Guyanalının cumhurbaşkanı olacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin egemenliğini korumak ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası ortaklarla işbirliğine devam edeceğini belirten Ali, " Guyana'nın egemenliğini korumak ve ulusal çıkarlarımızı savunmak için uluslararası ortaklarımızla işbirliği yapma taahhüdümü sürdürüyorum." diye konuştu.

Göreve başlama töreni, Guyana Seçim Komisyonu'nun, partisinin seçim zaferini ilan etmesinin ardından Ali'yi resmen Devlet Başkanı olarak duyurmasından birkaç saat sonra yapıldı.