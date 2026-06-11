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Güney Kore'deki ABD hava üssüne yolsuzluk iddiasıyla baskın yapıldı

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Güney Kore'deki Kunsan Hava Üssü'nde görevli bir çalışanın, 2021-2023 yılları arasında bakım malzemelerini piyasa değerinin üzerinde satın alarak yaklaşık 240 milyon won (157 bin dolar) haksız kazanç elde ettiği şüphesiyle üsse ve evine baskın düzenlendi.

Güney Kore'deki Kunsan Hava Üssü'nde görevli bir çalışanın yolsuzluk yaptığı şüphesiyle üs ve şüphelinin evine baskın düzenlendi.

Yonhap'ın haberine göre, Gunsan kentindeki Kunsan Hava Üssü ile şüpheli çalışanın evinde arama yapıldı.

Söz konusu çalışanın, 2021-2023 yıllarında hava üssünün bakımında kullanılmak üzere temin edilen malzemeleri piyasa değerinin üzerinde fiyata satın aldığı ve oluşan fiyat farkını zimmetine geçirdiği iddia ediliyor.

Savcılık, çalışanın yaklaşık 240 milyon won (157 bin dolar) tutarında haksız kazanç elde ettiğinden şüpheleniyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
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