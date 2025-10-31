Guangzhou Baiyun Havalimanı Beşinci Pistesini Hizmete Açtı

GUANGZHOU, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunan Baiyun Havalimanı perşembe günü T3 Terminali ile beşinci pistini resmen hizmete açtı. Böylece havalimanı, beş ticari pistle faaliyet gösteren Çin'in ilk sivil havalimanı oldu.

Ülkenin üç büyük uluslararası havacılık merkezinden biri olan Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'nın genişletilmesi, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nde dünya standartlarında bir havalimanı kümesi oluşturma yönünde atılmış bir diğer adım oldu.

Yakın gelecekte havalimanı yıllık 120 milyon yolcu ve 3,8 milyon ton kargo ve posta taşıma kapasitesine ulaşacak. Terminal kapasitesinin 140 milyon yolcu ve 6 milyon ton kargoya çıkmasıyla birlikte, her iki kategoride de dünyanın en yoğun havalimanları arasında yer alacak.

Beş yılda tamamlanan genişleme projesinin maliyeti 53,77 milyar yuan (yaklaşık 7,6 milyar ABD doları) olarak bildirildi. Proje kapsamında, hava, demir ve kara ulaşımını entegre ederek bağlantıyı güçlendirmeyi hedefleyen bir ulaşım merkezi de inşa edildi.