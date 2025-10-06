Granny's Waffles Kırklarelispor, Bursaspor'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Nesine 2. Lig ekiplerinden Granny's Waffles Kırklarelispor'da 3 puan heyecanı yaşanıyor.

Hafta sonu Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda Bursaspor ile karşılaşan Granny's Waffles Kırklarelispor rakibini 2-1 yendi.

Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir karşılaşmadan 3 puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmada iki takımında iyi mücadele ettiğini belirten Can, bu sezon hedeflerinin yüksek olduğunu kaydetti.