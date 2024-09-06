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Görele Belediyesi Yaz Etkinlikleri Kapsamında Satranç Turnuvası Düzenlendi

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Görele Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında çocuklar için satranç turnuvası düzenlendi. Belediye sosyal tesislerinde gerçekleşen turnuvaya çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, mücadelenin başarıya giden yol olduğunu belirtti ve etkinliğin çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Görele Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Belediye sosyal tesislerindeki turnuvaya çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, hayatta başarılı olmanın yollarının mücadeleden geçtiğini söyledi.

Çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirten Dede, şöyle konuştu:

"Amacımız çocukların küçük yaşta satranca ilgisini artırmaktır. Bu anlayıştan hareketle her yıl belediye olarak yaz etkinlikleri kapsamında çocuklarımızla bir araya geliyoruz. Satranç turnuvamıza katılım sağlayan tüm çocuklarımıza ve destek veren ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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