Google'ın Gemini Uygulaması 400 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Google'ın Gemini Uygulaması 400 Milyon Kullanıcıya Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google CEO'su Sundar Pichai, Gemini isimli yapay zeka uygulamasının aylık 400 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Google, yapay zeka deneyimlerini Arama bölümüne daha fazla entegre ederek daha fazla kullanıcıyı hedefliyor.

SAN FRANCİSCO, 21 Mayıs (Xinhua) -- Google CEO'su Sundar Pichai, şirketin yapay zeka uygulaması Gemini'nin aylık 400 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Salı günü Google I/O 2025 etkinliği öncesinde düzenlenen basın toplantısında söz konusu açıklamayı yapan Pichai, Google'ın yapay zeka görüntülemelerinin de her ay 1,5 milyardan fazla kullanıcıya ulaştığını belirtti.

Şirket ayrıca Arama bölümüne yapay zekayla desteklenen sohbet odaklı deneyimleri daha fazla entegre edeceğini ve bu sayede daha fazla kullanıcıyı yapay zeka moduyla buluşturmayı hedeflediğini duyurdu.

Google'ın Gemini uygulaması, yapay zeka araştırma şirketi OpenAI'nin sohbet botlarından ChatGPT'ye karşı en doğrudan rakibi konumunda. Google'ın devam eden rekabet soruşturması kapsamında mahkemeye sunduğu belgelerde, Gemini'nin mart ayındaki aylık aktif kullanıcı sayısının 350 milyon olduğu, ChatGPT'nin ise aynı dönemde yaklaşık 600 milyon kullanıcıya sahip olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı

İtirafçı olmuştu! İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız serbest bırakıldı
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda'nın yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesrin Cavadzade'den Azerbaycanlı takipçilerini kızdıran paylaşım

Nesrin'in paylaşımına düştüğü not, Azerbaycanlı takipçilerini kızdırdı
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Suriyeli işçiye giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu

Suriyeli işçiye giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum

Eşi ve oğlu yakılarak öldürüldü! Acılı anne gözyaşları içinde konuştu
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.