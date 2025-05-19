Gömeç'te Fener Alayı Coşkusu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla fener alayı düzenlendi.

Atatürk Caddesi başlangıcından Gömeç Meydanı'na kadar yapılan fener alayına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlara bando ve mızıka takımı da eşlik etti.