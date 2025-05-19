Gömeç'te Fener Alayı Coşkusu

Gömeç'te Fener Alayı Coşkusu
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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Caddesi'nden Gömeç Meydanı'na kadar süren etkinlikte, katılımcılara bando ve mızıka takımı eşlik etti.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla fener alayı düzenlendi.

Atatürk Caddesi başlangıcından Gömeç Meydanı'na kadar yapılan fener alayına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlara bando ve mızıka takımı da eşlik etti.

Kaynak: AA / Besire Demir - Güncel
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