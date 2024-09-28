Gölbaşı Belde Belediyesi Altyapı Çalışmaları için Yeni Loder Aldı
Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Hikmet Kardaş, altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni bir iş makinesi aldıklarını açıkladı. Altyapı eksikliklerini gidermek amacıyla edinilen loder, kanalizasyon ve su arızalarının çözümüne katkı sağlayacak.
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesi, altyapı çalışmalarında kullanmak üzere iş makinesi aldı.
Gölbaşı Belde Belediye Başkanı Hikmet Kardaş, altyapı çalışmaları ve diğer hizmetlerde kullanmak üzere bir loder aldıklarını söyledi.
Hızlı ve kaliteli hizmet üretmek istediklerini belirten Kardaş, "Daha iyi hizmet sunmak adına araç konusundaki açığımızı hızlı şekilde gideriyoruz. Kanalizasyon ve su arızalarını gidermek için böyle bir araca ihtiyaç duyuluyordu. Bizler de bu konudaki eksikliğimizi gidererek, araçlarımıza bir yenisini daha ekledik." dedi.