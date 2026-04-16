Giresun Belediye Başkanı Köse, yapımı devam eden canlı hayvan pazarı alanını inceledi

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yapımı devam eden canlı hayvan pazarı alanında incelemede bulundu.

Köse, merkeze bağlı Ülper köyünde yapım çalışmalarına devam edilen proje sahasını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hayvan pazarının bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirten Köse, pazarın yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Köse, pazarın 3 dönüm alan üzerine kurulacağına değinerek, "Şehrimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planladığımız bu proje, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için önemli bir hizmet olacak. Yeni hayvan pazarı hem satıcılara hem de alıcılara büyük kolaylık sağlayacak." ifadelerini kullandı.