Gerze'de Zabıta Ekiplerinden Ruhsat Denetimi
Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekipleri, iş yerlerinin ruhsat ve çevre ile temizlik standartlarına uygunluğunu denetledi. Ekipler ayrıca iş yeri sahiplerine vergi güncellemeleri hakkında bilgilendirme yaptı.
Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince iş yerlerine yönelik ruhsat denetimi yapıldı.
Gerze Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinin ilgili yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uygunluklarının Zabıta Müdürlüğü ekiplerince denetlendiği vurgulandı.
Açıklamada, ayrıca denetimleri gerçekleştiren ekiplerin iş yerleri sahiplerine çevre ve temizlik ile ilan ve reklam vergilerinde yapılan güncellemelere ilişkin bilgilendirmede bulunduğu aktarıldı.