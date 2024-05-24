Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli judocuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden milli judocular Kayra Özdemir, Hilal Öztürk ve İbrahim Tataroğlu'nu kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Osman Aşkın Bak, Paris 2024'e katılmayı garantileyen, kadınlarda Kayra Özdemir ve Hilal Öztürk, erkeklerde ise İbrahim Tataroğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda Türkiye'ye tarihteki ilk gümüş madalyayı getiren Kayra Özdemir, bronz madalya elde eden Hilal Öztürk ve erkekler +100 kiloda yarışan İbrahim Tataroğlu'nu tebrik ediyorum. Topladıkları puanlarla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na vize almaya hak kazanan milli judocularımızın başarılarının devamını diliyorum."