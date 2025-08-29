Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Teknoloji Atölyesi'nde Çocuklarla Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tekirdağ'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yaz döneminde eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Eminoğlu ve Vali Recep Soytürk, Gençlik Merkezini gezerek Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören çocuklarla sohbet etti.

Çocuklar, projeleriyle ilgili Eminoğlu'na bilgi verdi.

Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, bakanlık olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Gençlerin sanat, spor, ilim, bilim ve teknoloji gibi alanlarda gelişmesini istediklerini aktaran Eminoğlu, ulusal ve uluslararası alanda temsil kabiliyeti yüksek gençlerin Türkiye ve dünyaya hizmet etmesini istediklerini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde hayata geçirilen Deneyap Türkiye projesiyle geleceğin mühendisleri, mucitleri ve girişimcilerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.