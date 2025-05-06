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Genç Girişimciden Topraksız Çilek Projesi

Genç Girişimciden Topraksız Çilek Projesi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ali Ardıç, evinin bahçesinde topraksız çilek üretimi yapıyor. Hedefi, yıllık üretimi 24 tona çıkarmak.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde genç girişimci Ali Ardıç, evinin bahçesinde topraksız çilek üretiyor.

Değirmencik Mahallesi'nde yaşayan Ardınç, bahçesine kurduğu serada 14 bin kök topraksız çilek üretiyor.

Ardınç, gazetecilere yaptığı açıklamada albion cinsi çilek ürettiğini belirterek, "Sezonda 6-7 ton üretim yapıyorum. Hedefim bunu ayda 2 tona yılda 24 tona çıkarmak. Vatandaşlar dalından çilek toplayıp satın alabiliyor." dedi.

Ardınç, ayrıca bu sistemi daha da büyütmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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