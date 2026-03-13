Gemi Adamlarına Ödenecek İaşe Bedeli 430 Liraya Yükseltildi

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedeli 325 liradan 430 liraya yükseltildi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek iaşe bedelinin 325 liradan 430 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Bakanlığın paylaşımında, "Çalışan, işveren ve kamunun ortak kararı olan bu rakamın tüm taraflara ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA