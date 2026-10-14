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Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, spor kulübü öğrenci ve velilere sağlık eğitimi verdi

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Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, spor kulübü öğrenci ve velilere sağlık eğitimi verdi
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Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gelibolu Beyaz Spor Kulübü öğrencileri ve velilerine sağlık eğitimi verdi. Eğitimde sağlıklı beslenme, duruş bozuklukları, skolyoz, çocuk güvenliği ve ev kazalarından korunma ele alındı; katılımcıların soruları uzman personelce yanıtlandı.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gelibolu Beyaz Spor Kulübü öğrencileri ve velilerine sağlık eğitimi verdi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda düzenlenen program, Kronik Hastalıklar Birimi personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında öğrenci ve velilere sağlıklı beslenme alışkanlıkları, duruş bozuklukları ve skolyoz hakkında bilgi verildi???????.

Programda ayrıca çocuk güvenliği ve ev kazalarından korunma yöntemleri de ele alındı.

Katılımcılara çeşitli başlıklarda kapsamlı sunumlar yapılırken, eğitim sırasında yöneltilen sorular uzman personel tarafından yanıtlandı.

Kaynak: AA
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