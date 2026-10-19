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Gaziantep ve Kahramanmaraş esnaf birlikleri BESOB'da iş birliğini görüştü

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Gaziantep ve Kahramanmaraş esnaf birlikleri başkanları Ünal Akdoğan ile Ahmet Kuybu, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit'i ziyaret etti. Görüşmede üç ilin esnaf ve sanatkarlarına yönelik çalışmalar, iş birliği imkanları ve ortak projeler ele alındı.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Akdoğan ile Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit'i makamında ziyaret etti.

BESOB'dan yapılan açıklamaya göre, konuk başkanlar, BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit ile Başkan Vekilleri Fahrettin Tüccaroğlu ve Bahattin Korkmaz tarafından ağırlandı.

Ziyarette, üç ilin esnaf ve sanatkarlarına yönelik çalışmaları ele alındı, birlikler arasındaki iş birliği imkanları ve ortak projeler değerlendirildi.

İllerde yürütülen çalışmaların ve edinilen tecrübelerin paylaşılmasının, esnaf teşkilatlarının hizmet kapasitesine sağlayabileceği katkıların değerlendirildiği görüşmede, üç il arasında ortak projeler geliştirilmesi, esnaf ve sanatkarlara yönelik iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve birlikler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi konularında fikir alışverişi gerçekleştirildi.

BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, farklı illerdeki esnaf teşkilatlarının deneyimlerini paylaşmasının önemine dikkati çekti.

Karşılıklı iyi niyet temennilerinin iletildiği ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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