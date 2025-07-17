Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Satan Market ve Dönerci Kapatıldı

Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan market ile dönerci 3 gün süreyle kapatıldı.

Şahinbey Belediyesi'nin X hesabından yapılan paylaşımda, zabıta ekiplerinin denetimlerinin sürdüğü belirtilerek, "Zabıta ekiplerimiz, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir market ve bir döner işletmesini 3 gün süreyle faaliyetten men etti. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek." denildi.