Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Satan Market ve Dönerci Kapatıldı
Gaziantep'te zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir market ile bir dönerciyi 3 gün süreyle kapattı. Şahinbey Belediyesi, denetimlerin sürdüğünü ve halk sağlığının önemine vurgu yaptı.
Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan market ile dönerci 3 gün süreyle kapatıldı.
Şahinbey Belediyesi'nin X hesabından yapılan paylaşımda, zabıta ekiplerinin denetimlerinin sürdüğü belirtilerek, "Zabıta ekiplerimiz, son kullanma tarihi geçmiş ürün satan bir market ve bir döner işletmesini 3 gün süreyle faaliyetten men etti. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek." denildi.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel