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Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yapan 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin lira ceza kesildi

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Gaziantep'te son iki haftada kırmızı ışık ihlali yapan 3 bin 745 araç sürücüsüne toplam 21 milyon 530 bin lira para cezası kesildi.

Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yaptıkları tespit edilen 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin lira ceza cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler sürüyor.

Bu kapsamda son iki hafta içerisinde yapılan kontrollerde kırmızı ışık ihlali yapan 3 bin 745 araç sürücüsüne 21 milyon 530 bin para cezası uygulandı.

Ekiplerce kaydedilen görüntülerde trafiğin yoğunlaştığı noktalarda kırmızı ışık ihlali yapan araçlar tespit edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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