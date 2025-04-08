Gaziantep'in Araban İlçesinde Badem Çağlası Hasadı Başladı
Gaziantep'in Araban ilçesinde, yerli badem ağaçlarında yetişen hafif ekşimsi tadı olan badem çağlaları ikramlık olarak kullanılmaya başlandı. İlçede çağla mevsiminin sevinci yaşanıyor.
Gaziantep'in Araban ilçesinde badem çağlası yetişti.
Araban Ovası'ndaki tarlalarda yerli badem ağaçlarında yetişen ve kendine has hafif ekşimsi tadı bulunan, yılın ilk "erkenci" çağlaları, ilçede ikramlık olarak kullanılmaya başlandı.
İlçede çağla mevsiminin sevinci yaşanıyor.
Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel