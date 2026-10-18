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Gaziantep 2. OSB'deki iplik fabrikasında yangın 8 saatlik müdahaleyle söndürüldü

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Gaziantep 2. OSB'deki iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Bölgeye 66 itfaiye personeli ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Gaziantep 2. OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye araçları, 66 itfaiye personeli ve 112 Acil Sağlık sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.

Kaynak: AA
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