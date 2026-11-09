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GAÜN Spor Bilimleri Fakültesinde 3 program SPORAK'tan akreditasyon aldı

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Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin 3 programı SPORAK tarafından akredite edildi. Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarının akreditasyonu 6 Kasım 2026 ile 6 Kasım 2028 arasında geçerli olacak.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin 3 programı, Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından akredite edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Spor Bilimleri Fakültesinin Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programları, SPORAK tarafından değerlendirmeye alındı.

Değerlendirmeler sonucunda akreditasyon almaya hak kazanan 3 programın, 6 Kasım 2026 ile 6 Kasım 2028 tarihleri arasında akredite edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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