Gana ile Zambiya arasında çok sayıda anlaşma imzalandı

Gana ile Zambiya arasında ticaret, yatırım, güvenlik ve teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanları kapsayan çok sayıda anlaşma imzalandığı bildirildi.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın 4-6 Şubat'ta Zambiya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Ablakwa, Mahama'nın Zambiya ziyaretinde iki ülke arasında "Kapsamlı Ortaklık" çerçevesinde ticaret, yatırım, güvenlik ve teknoloji başta olmak üzere geniş kapsamlı işbirliği anlaşmaları imzalandığını belirtti.

Anlaşmanın iki ülke arasında geniş işbirliği çerçevesi oluşturmayı hedeflediğini kaydeden Ablakwa, kısa vadede değeri 50 milyon doların üzerinde finans teknolojisi (fintech) sözleşmelerinin imzalandığını ve bu adımın yaklaşık 8 bin kişilik istihdam oluşturmasının beklendiğini ifade etti.

Ablakwa, ortaklık kapsamında doğal kaynak yönetiminde katma değerin artırılmasının yanı sıra çevre dostu uygulamaların teşvik edileceği bilgisini paylaştı.

Ayrıca Ablakwa, güvenlik alanında iki ülke silahlı kuvvetleri arasında yeni işbirliği kapılarını açacak savunma anlaşmasının imzalandığını aktardı.