Gana Cumhurbaşkanından Batı Afrika'da terör ve aşırıcılıkla mücadele için ortak hareket çağrısı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Batı Afrika'da artan terör ve aşırıcılık tehdidine karşı ülkelerin ortak ve kararlı bir duruş sergilemesi çağrısında bulundu.

Gana Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mahama, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen Bölgesel İşbirliği ve Güvenlik Yüksek Düzeyli İstişare Konferansı'nda konuştu.

Mahama, Batı Afrika'da artan terör ve aşırıcılık tehdidine karşı ülkelerin ortak ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini belirterek, bölgesel güvenliğin ancak kolektif bir yaklaşımla sağlanabileceğini vurguladı.

Terörizm ve aşırıcılığın sınır tanımadığını ifade eden Mahama, bu tehditlerin tüm Batı Afrika ülkelerini etkilediğini söyledi.

Mahama, Nijer'in başkenti Niamey'deki uluslararası havalimanı ve ülkenin batısındaki bir köye düzenlenen terör saldırılarını kınayarak, mevcut bölgesel güvenlik mekanizmalarının güçlendirilmesi ve ülkeler arasındaki koordinasyonun artırılması gerektiğini ifade etti.

Güvenlik tehditlerinin ulusal sınırları aşarak bölgesel bir boyut kazandığına dikkati çeken Mahama, farklı ve daha kapsayıcı bir yaklaşımın zorunlu olduğunu dile getirdi.

Mahama, Batı Afrika'da alt bölgesel işbirliğini yeniden inşa etmeyi ve derinleştirmeyi amaçladığını belirterek, dayanıklılığın artırılması, güvenin yeniden tesis edilmesi ve istikrarsızlığı besleyen yapısal sorunların ele alınmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Mahama, ayrıca sağlık hizmetleri, altyapı ve ekonomik kalkınma alanlarında atılacak adımların barışın tesis edilmesi ve toplumlar arasında güvenin yeniden sağlanmasında kritik rol oynadığını vurguladı.

Sierra Leone Cumhurbaşkanından güvenlik sorunlarının aşılması için işbirliği çağrısı

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ise konferansta yaptığı konuşmada, Mahama'ya organizasyon için teşekkür ederek, terörizmin sosyal sözleşmelerin zayıfladığı, yoksulluk ve güvensizliğin yaygın olduğu ortamlarda güç kazandığını söyledi.

Bio, bölgedeki güvenlik sorunlarının aşılması için istihbarat paylaşımının artırılması ve ülkeler arasında daha güçlü işbirliği mekanizmalarının kurulması çağrısında bulundu.