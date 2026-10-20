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FTSO seçimlerinde Kemal Hıra başkan oldu, asil üye listesi netleşti

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FTSO seçimlerinde Kemal Hıra başkan oldu, asil üye listesi netleşti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan FTSO seçimlerinin ardından yönetim, disiplin ve genel kurul asil üye listeleri netleşti. Kemal Hıra'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu yeni dönemde yönetim kurulunda Ramazan Dim, Mehmet Akif Erkek, Şükrü Yenilmez ve diğer üyeler yer aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) seçimlerinin ardından yönetim kurulu, disiplin kurulu ve genel kurul asil üye listesi netleşti.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasından alınan bilgiye göre, Kemal Hıra'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu FTSO'nun yeni dönem yönetim kurulunda Ramazan Dim, Mehmet Akif Erkek, Şükrü Yenilmez, Bayram Viran, Özkan Torunoğulları, Cenk Şimşek, Taner Aydın ve Bülent İsmail Abacıoğlu yer aldı.

Genel kurul asil üyeliklerine Ramazan Gümüşhan, Can Belci ve Ali Ersoy seçildi.

Disiplin kurulu asil üyeliklerini ise Fethiye Seydikemer İlçeleri Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesi, Sınırlı Sorumlu Korubükü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Özel Sim Eğitim Öğretim Basın Yayın Anonim Şirketi, Fimtaş Muzaffer Tufan İnşaat Emlak Kuyumculuk Tarım Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Sermer Gıda Dayanıklı Tüketim Malları Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Assa Group İnşaat Emlak Turizm Gıda Tarım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi oluşturdu.

Kaynak: AA
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