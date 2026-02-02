Haberler

Fransız gıda şirketleri Popote ve Vitagermine, birçok ülkedeki bebek mamalarını geri çağırdı

Güncelleme:
Fransız gıda şirketleri Popote ve Vitagermine, Fransa'nın sereulid toksin eşiğini düşürmesi nedeniyle 60'tan fazla ülkede bebek mamalarını geri çağırma kararı aldı. Toksin, bebeklerde mide bulantısı ve kusmaya yol açabiliyor.

Fransız gıda şirketleri Popote ve Vitagermine, Fransız hükümetinin sereulid toksin eşiğini düşürme kararı alması üzerine çok sayıda ülkede satışını yaptığı bebek mamalarını geri çağırdı.

Ulusal basının şirketler tarafından yapılan basın açıklamalarına dayandırdığı haberlere göre, ürünler Fransa Tarım Bakanlığının bebek mamalarında tartışma yaratan ve daha önce farklı markaların da ürünlerini geri çekmesine neden olan sereulid toksini ile ilgili riskler nedeniyle bu toksin için izin verilen üst sınırı düşürmesi üzerine geri çağrıldı.

Fransız hükümetinin Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) tarafından belirlenen toksin eşiğini uygulama kararının ardından Popote, 60'tan fazla ülkede satışını yaptıkları 2 ve Vitagermine ise 3 parti bebek mamasını piyasadan çekti.

Sereulid toksini nedeniyle Lactalis ve Danone gibi markalar da son aylarda bazı ülkelerde satışını yaptıkları bebek mamalarını geri çağırmıştı. Sereulid toksini ile ilgili yeni riskler nedeniyle Avrupa Komisyonu, EFSA'dan görüş istemişti.

EFSA görüşü doğrultusunda Fransız hükümeti toksinin kilogram başına kabul edilen eşik değerini 0,03 mikrogramdan 0,014 mikrograma düşürme kararı almıştı.

Sereulid toksininin bebeklerde mide bulantısı ve kusmaya yol açabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
