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Fransa, şirketler ve çalışanlar için 80 milyon avroluk yapay zeka planı açıkladı

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Fransa Çalışma Bakanlığı, işletmelerin ve çalışanların yapay zekaya uyumunu hızlandırmak için 80 milyon avroluk destek planı açıkladı. 12 maddelik plan, küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojilere entegrasyonunu ve çalışanlarda yapay zeka kullanımını hedefliyor.

Fransa'da hükümet, şirketlerin ve çalışanların kullanımı artan yapay zeka teknolojilerine uyum sağlamalarını hızlandırmaya yönelik 80 milyon avroluk destek planı açıkladı.

Fransa Çalışma Bakanlığı, Fransız işletmelerin, işçilerin ve iş arayanların hayatın her alanını etkilemeye başlayan yapay zekaya adaptasyonunu güçlendirmek için harekete geçti.

Bakanlığın 12 madde halinde açıkladığı 80 milyon avroluk plan ile özellikle küçük ve orta ölçekli Fransız işletmelerin bu teknolojilere entegre edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca plan Fransız çalışanlar arasında da yapay zeka kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik eylemler içeriyor.

Plan kapsamında bakanlık siber güvenlik gibi alanlarda yapay zeka kullanımını etkin kılmak için faaliyet gösteren kurumlara ek ödenek ayrılmasının yanı sıra işe alımlarda da yapay zeka destekli programların kullanılmasını amaçlıyor.

Kaynak: AA
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