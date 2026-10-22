Fon tasfiyesi teklifi TBMM'de kabul edildi, 131 yatırım fonu etkilendi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, yaşananları "organize soygun" olarak nitelendirirken YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp denetim ve müdahale sorumluluğuna dikkati çekerek, "Bazen asıl skandal, birilerinin ne yaptığı değil, bunu önleyebilecek güce sahip olanların ne yapmadığıdır" diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi" görüşüldü.

Kanun teklifinin 6'ncı maddesi üzerine verilen önerge hakkında söz alan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, vatandaşların gelecek güvencesi oluşturmak amacıyla fonlara para yatırdıklarını ifade etti.

Kaynak: ANKA