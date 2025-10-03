Filibe'de Altın Yatırımı Müzesi Açıldı

Bulgaristan'ın Filibe kentinde açılan ilk altın yatırımı müzesinde dünyanın "en eski" işlenmiş altın örneği ziyaretçilerle buluşacak.

"Değerlerin Koruyucusu" müzesinin kurucusu Maks Baklayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın ticareti alanında faaliyet gösteren bir şirketi olduğunu, müzenin misyonunun da altın yatırımı olduğunu söyledi.

Müzede, 10 dakika gibi kısa bir sürede altının tüm hikayesini özlü bir şekilde anlattıklarını ifade eden Baklayan, "Yaklaşık 7 bin yıllık tarihi olan, Avrupa'nın en eski kenti Filibe'de, Bulgaristan'da arkeologların bulduğu 6 bin 500 yıllık, insan eliyle işlenmiş en eski altın örneğini sergilemiş bulunuyoruz." dedi.

Baklayan, para ve yatırımlar söz konusu olduğunda birçok insanın pek bilgi sahibi olmağını, müzenin finans alanında kısa ve özlü bilgiler vermek için kurulduğunu anlattı.

Müzeyi gezenlerin sahip oldukları parayı verimli bir şekilde nasıl kullanabileceklerini ve vakit harcamadan öğrenebileceklerini belirten Baklayan, kuruluşu için 30 yıldır hazırlandıkları bu müzede kapsamlı bilgi birikiminin sade ve anlaşılır bir şekilde aktarıldığını kaydetti.

Filibe'nin çevre ve sağlıktan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İvan Stoyanov da kentin 2019'da Avrupa'nın Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlattı.

Stoyanov, müzenin, Filibe'nin finansal ve tarihsel merkezinde kurulmuş olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültürün tarihle buluştuğu Filibe'nin Avrupa'da trafiğe kapalı en uzun yürüyüş ve eğlence caddesine sahip olduğunu söyleyen Stoyanov, kentin bir yatırım altın müzesine kavuşmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

"Değerlerin Koruyucusu" müzesini ziyaretçiler hafta sonundan itibaren ücretsiz olarak gezebilecek.