6 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanması ve terörizmin finansmanı kapsamında 13 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon başlattı. 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltı kararı alındı.
- Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu başlatıldı.
- 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Şüphelilerin yurt dışından temin edilen paraları yurt dışındaki şirketler üzerinden örgüt mensuplarına transfer ettikleri iddia ediliyor.
FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanması ve terörizmin finansmanı kapsamında çalışma yürütüldü.
6 İLDE EŞZAMANLI OLARAK DÜĞMEYE BASILDI
Mali Suçları Araştırma Kurumu incelemesi, teknik ve fiziki takip sonucunda; yurt dışından temin edilen paraları yine yurt dışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden hakkında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.