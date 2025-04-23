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Fethiye'de Lüks Yatlar 6. TYBA Yacht Charter Show'da Sergilenecek

Fethiye'de Lüks Yatlar 6. TYBA Yacht Charter Show'da Sergilenecek
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Lüks teknelerin yat profesyonellerinin ziyaretine açılacağı '6. TYBA Yacht Charter Show', Fethiye D-Marin Göcek'te 9-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte 82 metrelik süper yatlar sergilenecek.

Lüks teknelerin yat profesyonellerinin ziyaretine açılacağı "6. TYBA Yacht Charter Show", Fethiye'de 9-13 Mayıs'ta yapılacak.

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) tarafından düzenlenen 6. TYBA Yacht Charter Show'un 9-13 Mayıs'ta D-Marin Göcek'te yapılacağı bildirildi.

TYBA Başkan Yardımcısı ve Yacht Charter Show Komitesi Başkanı Noyan Mutlugil, yaptığı yazılı açıklamada, etkinlikte seçkin yatların sergileneceğini belirtti.

TYBA'nın mirası devralmadan önce fuarın 36 yıldır Marmaris'te düzenlendiğini belirten Mutlugil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi bu geleneği gururla sürdürüyoruz. Bu yıl, 82 metrelik Oceanco tersanesinde yapılmış bir süper yatın ilk kez şova katılacak olmasıyla tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor. Hollanda yapımı yat, etkinliğimizde sergilenmek üzere Karayipler'den yola çıkarak Göcek D-Marin'deki yerini alacak. Ayrıca, yerel olarak inşa edilmiş 55 metrelik üç direkli bir süper yat da fuarda yer alacak. Buna ek olarak bir ay önce denize indirilen 37 metre boyundaki motor yatın da şovumuzda sergilenmesi yerli sanayimizin gücünü vurgulayacak."

Boyları 20 ile 82 metre arasındaki lüks yatların sergi için yerlerini alacağı etkinliğe, dünyanın dört bir yanından 400'den fazla sektör profesyoneli ve brokerin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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