Ferizli Belediyesi, iş arayanlarla iş verenleri bir araya getiriyor
Ferizli Belediyesi İş Destek Bürosu, organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarda çalışmak isteyen vatandaşlarla işverenleri bir araya getiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Ata, Ocak 2025'ten bu yana 2 bin kişinin başvurduğunu ve 32 toplu görüşme yapıldığını açıkladı.
Ferizli Belediyesi İş Destek Bürosunca, organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarda çalışmak isteyenlerle iş verenleri buluşturuyor.
Belediye bünyesinde kurulan İş Destek Bürosunca hayata geçirilen uygulama devam ediyor.
Bu kapsamda organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarda çalışmak isteyen vatandaşlarla iş veren temsilcileri Ferizli Belediyesi Botanik Çay Bahçesi'nde bir araya geldi.
Belediye Başkanı Mehmet Ata, burada yaptığı açıklamada, Ocak 2025 itibariyle büroya müracaat yapan 2 bin vatandaş ile fabrika yetkili temsilcileri arasında 32 toplu görüşme yapıldığını söyledi.