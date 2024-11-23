Fenerbahçe, Kayserispor'u 6-2 Mağlup Etti

(ANKARA) - Süper Lig'in 13. hafta maçında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'ye 6 -2 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.

Konuk takım Fenerbahçe, 7.dakikada Dusan Tadiç'in penaltıdan, 15. ve 26. dakikalarda Oğuz Aydın'ın attığı gollerle Kayserispor karşısında 3-0 öne geçti. 43. dakikada Fenerbahçe'de Alexander Djiku'nun kendi, kalesine attığı golle fark 2'ye indi ve durum 3-1 oldu. 56. dakikada Dimitrios Kolovetsios'un golüyle Kayserispor farkı 1'e indirdi. 63. dakikada Yusuf en Nesyri'nin golüyle Fenerbahçe skoru 4-2'ye getirdi. 85. dakikada Filip Kostiç ve 88. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle Fenrebahçe durumu 6-2 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etti.