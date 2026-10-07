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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hisse iddiasıyla İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi

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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi hisse iddiasıyla İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi
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YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin hisse iddiaları üzerine ifadeye çağrılan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi, İstanbul Adliyesi'nde yaklaşık bir saat kalıp ayrıldı. Giriş ve çıkışta görüntülenemeyen çiftin ifade işlemleriyle ilgili ayrıntılı açıklama yapılmadı.

(İSTANBUL) Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, ifade için çağrıldığı İstanbul Adliyesi'nde yaklaşık bir saat kaldıktan sonra ayrıldı. Adliyeye giriş ve çıkışında görüntülenemeyen Kaya'nın ifade işlemleriyle ilgili de henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 26 Eylül'de İstanbul Bahçelievler'de yaptığı açıklamada, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın nisan ayında 63 milyon TL tutarında Özata Denizcilik hisseleri aldığını, 16 Eylül'deki fon krizi başlamadan hemen önce eylül ayı için yaklaşık 20 kat kazanarak 1,34 milyar TL para çektiğini iddia etti. Kaya'nın eşinin de benzer kazançlar elde ettiğini savunan Emre, işlemlerin yapıldığı Türkiye uzantılı bir hesap numarasını da paylaşarak, "Dün Anayasa Mahkemesi önünde intihar eden o emeklinin hakkı hukuku ne olacak? TÜİK rakamlarına göre her 100 çocuktan 32'si yatağa aç giriyor. Siz karı koca bir kalemde iki milyar vurgun yapıyorsunuz' ifadesini kullandı.

Aradan 12 gün geçtikten sonra ifadeye çağrıldığı duyuruldu. Gazeteciler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin giriş ve koridorlarında Kaya ve eşini görüntülemek için çaba harcadı ancak mümkün olmadı. Başsavcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre Kaya ve eşi 18.00 sıralarında adliyeye geldi, bir süre ifade veren çiftin 19.00 sıralarında da adliyeden ayrıldığı duyuruldu.

İfade işlemleriyle ilgili ayrıntılı bir açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak: ANKA
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