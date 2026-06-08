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Fatih'te Iraklı turistin çantasını çalan şüpheli yurt dışına kaçarken havalimanında yakalandı

Fatih'te Iraklı turistin çantasını çalan şüpheli yurt dışına kaçarken havalimanında yakalandı
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Fatih Aksaray'da Irak uyruklu bir turistin içinde 11 bin dolar ve 150 bin Irak dinarı bulunan çantasını çalan yabancı uyruklu şüpheli, yurt dışına çıkmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı.

Ali AKSOYER / İSTANBUL, -FATİH'te Irak uyruklu turistin içerisinde 11 bin dolar ile 150 bin Irak dinarı olan bulunan çantasını çalan yabancı uyruklu şüpheli, yurt dışına çıkmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aksaray Meydanı'nda 5 Haziran'da meydana gelen olayda Irak uyruklu turistin içerisinde 11 bin dolar ile 150 bin Irak dinarı bulunan çantası otobüste çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık anının otobüsün araç içi kamerasına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde şüphelinin, kendi eşyalarının yanı sıra turistin çantasını da alarak otobüsten ayrıldığı görüldü. Polis ekiplerince kimliği tespit edilen şüpheli, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya çalıştığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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