Fatih'te milli maç coşkusu
Fatih'te futbolseverler, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı maçı izlemek için sabah erken saatlerde Yedikule Hisarı'nda bir araya geldi.
FATİH'te, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı maçı izlemek isteyen futbolseverler, sabah erken saatlerde bir araya geldi.
Fatih'te çok sayıda futbolsever, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için tarihi Yedikule Hisarı'nda buluştu. Ellerinde Türk bayrakları ile alana gelen vatandaşlar, maçı ekrandan izledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı