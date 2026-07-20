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Fatih'te 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altın çalan 2 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Fatih'te bir kuyumcu deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altın çalan iki şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Çalınan yaklaşık 170 milyon lira değerindeki altının tamamı ele geçirildi.

Fatih'te kuyumcu deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altın çalan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 14 Temmuz'da Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki kuyumcu deposundan 51 kilo 482 gram eritilmiş hurda altının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, çarşıya valizle girerek yaklaşık 10 dakika içinde altınları çalan şüphelilerin N.İ. ve E.İ. olduğunu belirledi.

Olay günü düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin Kağıthane'deki adreslerinde yapılan aramada, çalınan yaklaşık 170 milyon lira değerindeki hurda altının tamamı ele geçirildi.

Altın muhafaza altına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.İ. ile E.İ. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kuyumcu deposunun bulunduğu iş merkezine gelen kadın şüpheli N.İ'nin, bir süre sonra valizle buradan çıkıp sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
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