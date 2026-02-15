Fatih Erbakan'dan Cevdet Yılmaz'a: "Daha Fazla Uzatmayın, Milleti Yormayın, Seçim Kararı Alın"

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, "Daha fazla uzatmayın, milleti yormayın, seçim kararı alın" çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı etiketleyerek şu mesajı paylaştı:

"Emekli maaşlarının yetersizliğini emeklilerin çok yaşamasına, gıda enflasyonunu yağmurun yeterince yağmamasına bağladılar. Et fiyatları için koyunlar kuzular, süt fiyatları için mandalar, sığırlar hedefte. Uzatmaları oynadıklarının farkındalar. Daha fazla uzatmayın, milleti yormayın, seçim kararı alın, haydi şimdi…"