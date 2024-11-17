F-4E Phantom Uçakları 50. Yıl Etkinliklerinde Taarruz Eğitimi Gerçekleştirdi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, F-4E Phantom uçaklarının envantere girişinin 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yer hedeflerine taarruz eğitimi gerçekleştirdi. Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan üç uçak, eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı.
"F-4E Phantom" uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girişinin 50'nci yılı etkinlikleri kapsamında "yer hedeflerine taarruz eğitimi" uçuşu havadan fotoğraflandı.
Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs 111'inci Filo Komutanlığına (Panter Filo) bağlı, birinin gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı resimlerle renklendirilmiş 3 uçak, buradaki jet üssünden havalandı.
Üçlü kol uçuşu yapan "F-4E Phantom" uçakları, pozisyon alarak havada yer hedeflerine taarruza ilişkin eğitim faaliyeti icra etti.
Yaklaşık bir saat süren eğitimin ardından uçaklar üsse döndü.