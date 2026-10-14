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Eskişehir ve Sakarya'da FETÖ finans yapılanmasına operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

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Eskişehir ve Sakarya'da FETÖ/PDY'nin finansal yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. ABD merkezli şirket üzerinden gıda karşılığı yapılan para transferlerinin örgütün yeniden yapılanmasını finanse etmek için kullanılabileceği değerlendirildi.

ESKİŞEHİR merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'nin finansal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, ABD merkezli bir şirket aracılığıyla Türkiye'den yurt dışına gönderilen gıda ürünleri karşılığında gerçekleştirilen para transferlerinin, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasını finanse etmek amacıyla kullanılabileceği değerlendirildi. Soruşturma kapsamında, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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